От аэропорта до руки: врач из Израиля поделилась планом самой успешной в мире вакцинации

В Израиле вакцины от коронавируса после разморозки пытались доставить к прививочным пунктам как можно быстрее, а чтобы оперативно охватить как можно большее количество людей, уколы делали и в государственных, и в частных клиниках, и даже в специальных "полевых госпиталях".

О том, как страна организовала процесс вакцинации, в эфире "Право на владу" 11 февраля рассказала специалист по семейной медицине, доктор Анна Глухов. Ведущая программы Наталья Мосейчук спросила гостью о пути препарата "от аэропорта до руки".

Глухов ответила, что еще в аэропорту специалисты Pfizer наблюдали за процессом погрузки вакцины. На складах она сохранялась при температуре-70...-80 градусов.

Когда открывались центры вакцинации, препарат размораживали и в течение пяти дней (процесс старались ускорить до 3,5 дней) доставляли в места назначения.

Там препарат уже хранился непосредственно в холодильнике в течение нескольких дней. Сами пункты вакцинации работали с утра и до вечера, "и с каждым днем открывались все новые и новые", отметила врач.

Каждая вскрытая ампула должна быть использована в течение 5 часов.

Первыми прививки в Израиле делали медикам, чтобы им не приходилось идти на массовую самоизоляцию в случае заражения коллег.

Многие публичные люди делали уколы на камеру. Так, первую прививку сделали премьер-министру Израиля в прямом эфире, вторую дозу – министру здравоохранения. Снимали и других популярных людей.

Глухов подчеркнула, что нужно вовремя объяснить людям все нюансы, "чтобы они не боялись".

"У нас вакцинация происходит везде", – добавила врач. В частности, прививку в Израиле можно получить в крупных поликлиниках, практически при каждой больнице и в дополнительно построенных медицинские шатрах. Использовались также здания частных медицинских организаций.

Глухов добавила, что хотя статистика в стране и держится на определенном уровне, количество тяжелых больных и больных, которым необходим аппарат ИВЛ, с началом вакцинации значительно уменьшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, число получивших прививку от COVID-19 в мире уже превысило зарегистрированные случаи заражения. Лидерами по количеству уколов являются США и Китай, но в процентном соотношении населения и тех, кто сделал прививки, безоговорочно побеждает Израиль.

Так, Израиль стал первой страной в мире, где прививку против коронавируса сделали уже более половины населения страны.