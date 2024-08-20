Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа: Блинкен призвал ХАМАС сделать то же самое

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль принял предложение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Он призвал ХАМАС сделать то же самое, не уточнив, были ли учтены беспокойства боевиков.

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Об этом пишет AP News. Отмечается, что переговоры на высоком уровне приобрели особую актуальность в последние дни, поскольку дипломаты надеются, что соглашение удержит Иран и ливанскую "Хезболлу" от мести за целенаправленные убийства двух ведущих боевиков, в которых обвиняют Израиль. Эскалация напряженности вызвала опасения еще более разрушительной региональной войны.

"Во время сегодняшней очень конструктивной встречи с премьер-министром (Беньямином. - ред.) Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль поддерживает предложение о промежуточном варианте. Следующим важным шагом должен стать ответ ХАМАС", –сказал Блинкен.

Он добавил, что даже если ХАМАС примет это предложение, участники переговоров проведут в ближайшие дни, работая над "четким пониманием того, как реализовать это соглашение". Госсекретарь отметил, что все еще остаются "сложные вопросы", требующие "трудных решений лидеров", но деталей не уточнил.

Напомним, издание The Times of Israel сообщило, что в ближайшие дни в Каире (Египет) должны пройти переговоры, направленные на прекращение огня в секторе Газа. Предложение США должно обеспечить заключение соглашения о прекращении огня в обмен на возвращение заложников.

Однако предложение Вашингтона не содержит пунктов, предусматривающих постоянное присутствие Израиля вдоль границы между Газой и Египтом, а также создание механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, как того требует Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее новый лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе Газа. Его сообщения в Иерусалим передали египетские и катарские посредники.

– 13 августа армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

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