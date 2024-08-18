Предложение США по соглашению в Газе исключает два ключевых требования Нетаньяху – СМИ

В ближайшие дни в Каире (Египет) должны состоятся переговоры, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа. Предложение США призвано обеспечить заключение соглашения о прекращении огня в обмен на возвращение заложников.

Видео дня

В то же время договор не предусматривает два ключевых требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Предложение Вашингтона не содержит пунктов, которые предусматривают постоянное присутствие Израиля вдоль границы между Газой и Египтом, а также создание механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, как того требует Нетаньяху.

Только если Израиль и США смогут договориться об условиях по этим двум ключевым вопросам, Египет и Катар будут давить на ХАМАС, чтобы тот заключил сделку. При этом палестинские террористы ясно дали понять, что не согласятся на сделку, которая будет учитывать эти два требования Израиля.

Перед встречей в Египте с американскими партнерами Нетаньяху намерен провести дискуссию с израильскими переговорщиками и руководителями служб безопасности, посвященную этим вопросам. Он также планирует провести переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который должен прибыть в Израиль.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что новое предложение США, которое было передано Израилю и ХАМАС по итогам двухдневных переговоров между Израилем и посредниками в Дохе, "содержит компоненты, приемлемые для Израиля".

Напомним, что переговоры в Катаре начались с соответствующего предложения США. Действующий американский президент Байден изложил подробное предложение сторонам о прекращении огня и освобождении заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, Блинкен еще в июле говорил о "финишной прямой" в указанных переговорах. Правда, это было еще до ликвидации в Тегеране одного из предводителей ХАМАС Исмаила Хании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!