Израиль призвал своих граждан немедленно покинуть некоторые страны: список

Израиль призвал своих граждан воздержаться от поездок в Египет, Иорданию и Марокко из-за существенного роста антисемитских настроений и угрозой насилия в отношении евреев. Тем гражданам Израиля, которые уже находятся в перечисленных странах, рекомендуют покинуть их как можно скорее.

В перечень стран, посещение которых израильтянами может представлять для них опасность, вошли также другие арабские страны и государства Ближнего Востока. Соответствующее предупреждение содержится в заявлении Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля, обнародованном 21 октября.

В Совете нацбезопасности отметили возрастание угроз нападений на граждан Израиля в ряде арабских стран и государств Ближнего Востока.

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"Учитывая продолжающуюся войну, мы наблюдаем значительный рост антиизраильских протестов в последние несколько дней в странах по всему миру, и в частности, в арабских странах Ближнего Востока. Враждебность и насилие проявляются против еврейских и израильских символов. Риторика глобального джихада стала более радикальной, призывающей нанести вред израильтянам и евреям во всем мире", – заявили в СНБ.

Израильтян призывают воздержаться от поездок в Египет, Иорданию и Марокко из-за роста после начала войны Израиля и ХАМАС антисемитских настроений в этих странах.

Так, для Египта с Синайским полуостровом включительно, а также для Иордании установлен 4-й уровень опасности (высокая угроза): это означает, что гражданам Израиля не следует посещать эти страны, а тем, кто уже там находится, рекомендуется уехать как можно скорее.

Для Марокко установлен 3-й уровень опасности: следует избегать поездок в эту страну без особой надобности.

Также израильтянам рекомендуют избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока или арабских странах, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы: в последнюю из перечисленных стран не рекомендуется ехать без уведомления о поездке, в остальные – даже при наличии уведомления.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Оно может быть создано при поддержке ООН. Однако для реализации подобного плана необходима поддержка со стороны арабских стран региона.

В любом случае, дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от развития событий, в том числе, от успеха израильской наземной операции в Палестине. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать сектор Газа, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после теракта 7 октября.

Также сообщалось, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о передаче сектора Газа Палестинской автономии. Он подчеркнул, что целью Израиля была и остается ликвидация ХАМАС.