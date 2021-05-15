ХАМАС ударил ракетой по порту Израиля. Видео мощного взрыва

В порту города Ашдод (Израиль) ночью 15 мая упала ракета исламистского движения ХАМАС (признано террористической организацией), взорвав резервуар с горючим на фабрике.

Об этом пишет The Times of Israel. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это второй раз, когда в порту и близлежащем нефтеперерабатывающем заводе был поврежден нефтяной танк", – сказано в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отреагировала на инцидент на своей странице в Twitter, опубликовав видео происшествия. "Это не останется без ответа", – написала пресс-служба.

Как передает ashdodnet.com, ракеты в сторону города были выпущены утром 14 мая, вечером было нанесено еще два удара.

Ночью 15 мая сигналы тревоги звучали пять раз, дважды "Железный купол" осуществлял успешные перехваты. Одна из ракет взорвалась на открытой местности за городом. В 2:41 (по местному времени) произошел взрыв в пустом жилом доме, а в 3:05 – новые атаки, в результате чего возник сильный пожар.

Небо над Ашдодом:

Сильный пожар в результате ночного ракетного удара:

О развитии конфликта Израиля и Палестины 15 мая читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно почитать тут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: