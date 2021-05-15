Израиль запретил все авиарейсы из-за ракетных обстрелов

Власти Израиля минимум до 17 мая запретили все авиарейсы. Решение было принято из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Об этом сообщается на странице посольства Молдовы в Facebook. Также израильское Госрадио добавило, что полеты отменили все иностранные авиакомпании.

"В связи с массовыми ракетными ударами по израильской территории, включая израильские аэропорты, по соображениям безопасности, израильские власти запретили все рейсы в Израиль и из Израиля до 17 мая 2021 года включительно", – пояснили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что уведомит об изменениях, как только будет какая-либо информация.

В то же время Государственное радио Израиля уточнило, что авиарейсы отменили все иностранные авиакомпании.

"По соображениям безопасности все иностранные авиакомпании приостановили осуществление рейсов в Израиль", – сказано в сообщении.

В субботу, 15 мая, обстрелы Израиля продолжились ракетные обстрелы со стороны исламистского движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля также продолжила начатую 11 мая антитеррористическую операцию под кодовым названием "Страж стен".

Подробнее о том, что происходит в Израиле, – читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.