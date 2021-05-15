Израиль нанес ракетный удар по 11-этажному зданию в Газе: момент попал на видео

Израильские военные нанесли ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию "Аль-Джалаа" в секторе Газа в субботу, 15 мая. Там располагались офисы ряда средств массовой информации.

Как пишет Times of Israel, за час до этого армия Израиля предупредила о ракетном ударе по высотке и дала час времени, чтобы люди ее покинули (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Здание было поражено четырьмя ракетами. Там располагались в том числе местные офисы катарской телестанции, агентства Associated Press и других СМИ. Это уже четвертое многоэтажное здание, которое разрушено ударами Израиля в секторе Газа.

Позже стало известно, чтоИзраильская армия подтвердила нанесение удара по "Аль-Джалаа", заявив, что ХАМАС использовал его в военных целях. В ответ в ХАМАС заявили, что выпустили десятки ракет по Тель-Авиву.

Отметим, что точной информации о количестве жертв и пострадавших пока нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: