Израиль открыл свое воздушное пространство после 5-часовой атаки Ирана, запустившего сотни ракет и 'шахедов'

После ночной атаки Ирана в Израиле утром 14 апреля снова открыли воздушное пространство над страной. С 07:30 в Израиле снова заработали внутренние аэропорты, возобновлены также рейсы из Тель-Авива.

Путешественникам советуют проверять обновление расписания рейсов, претерпевшее изменения из-за временного закрытия неба. Об этом заявили в Администрации аэропортов Израиля, пишет NBC News.

"Воздушное пространство над Израилем было вновь открыто в 7:30 утра по местному времени в воскресенье, говорится в заявлении пресс-секретаря Администрации аэропортов Израиля. Рейсы из Тель-Авива, вероятно, изменятся, поэтому путешественники должны проверять в авиакомпаниях и на веб-сайте администрации аэропорта обновление расписания рейсов", – отмечено в сообщении.

Также в Администрации аэропортов Израиля отметили, что внутренние аэропорты в стране будут работать весь день.

Воздушное пространство Израиль закрывал из-за массированной ночной воздушной атаки Ирана. В общей сложности, по данным ЦАХАЛ, в течение 5 часов в ночь на 14 апреля Иран применил около 300 средств воздушного поражения. 99% из них удалось перехватить средствам ПВО Израиля и нескольким его союзникам.

Так, в течение атаки Иран запустил 170 дронов-камикадзе, ни один из которых не достиг территории Израиля, поскольку все они были уничтожены за пределами страны как израильской ПВО, так и силами союзников.

Не долетела до Израиля также ни одна из 30 иранских крылатых ракет: 25 из них уничтожило израильское ПВО.

Баллистических ракет во время атаки Иран применил 120. Подавляющее большинство уничтожила система противовоздушной обороны Arrow дальнего радиуса действия, однако несколько ракет смогли обойти оборону и достигли авиабазы Неватим. Впрочем, согласно утреннему заявлению Армии обороны Израиля, база выдержала удар и продолжает функционировать.

Напомним, поздно вечером 13 апреля стало известно, что Иран открыто напал на Израиль, запустив "шахеды" и ракеты. В ходе атаки, которую называют "беспрецедентной" как по количеству задействованных средств поражения, так и потому, что Иран впервые за последние 40 лет атаковал Израиль не через своих прокси, а напрямую, пострадали гражданские. По данным Израильской национальной службы экстренной медицинской помощи, 31 человеку оказана медицинская помощь. Также известно о двух раненых детях и о трех тяжелых пострадавших в результате пожара в медучреждении Шарона.

После атаки в Конгрессе США призвали к удару по Ирану, а Совбез ООН проведет экстренное заседание. Тем временем сам Израиль готовит ответ на атаку.