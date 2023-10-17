Израиль нанес удары по объектам 'Хезболлы' в Ливане, в ХАМАС назвали количество захваченных заложников. Главные факты

После нападения террористической организации ХАМАС на приграничные регионы Израиля ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа. Также Армии обороны приходится отбиваться от других террористов – организации "Хезболла" в Ливане.

В то же время боевики не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей. OBOZ.UA собрал ключевые факты о десятом дне палестино-израильской войны.

Командующий Силами обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные победят в войне против палестинских террористов в секторе Газа. Он отметил, что ЦАХАЛ будет придерживаться своей миссии благодаря силе духа и сплоченности.

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Также он заверил, что Израиль тщательно подготовился к противостоянию с террористами. В ЦАХАЛ продолжают публиковать сводки об успешных авиаударах по объектам на территории сектора Газа, в частности, регулярно поступает информация о ликвидации лидеров террористической организации ХАМАС.

Однако, несмотря на подготовку к войне против боевиков ХАМАС, руководство Израиля все же запросило международную помощь, в частности у США. Речь идет о 10 миллиардах долларов в виде чрезвычайной военной помощи. Пакет помощи в настоящее время составляется Конгрессом в координации с Белым домом и будет, к слову, также включать средства для Украины, Тайваня и границы США и Мексики.

Стоит отметить, что после начала активной фазы противостояния ХАМАС и ЦАХАЛ в Израиле фактически открылся второй фронт – со стороны Ливана. Террористическая организация "Хезболла" начала регулярно осуществлять ракетные и минометные обстрелы Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ наносит удары по территории Ливана.

В ночь на 17 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хезболлы". С начала войны, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате столкновений на израильско-ливанской границе с ливанской стороны погибло около 10 человек, в основном боевики, а также журналист и двое мирных жителей. С израильской стороны погибли шесть человек. Примечательно, что международное сообщество опасается эскалации конфликта между поддерживаемой Ираном "Хезболлой" и израильской армией. Из-за возросшей угрозы Израиль начал эвакуацию тысяч жителей из 28 населенных пунктов на севере страны.

К слову, операция Израиля против ХАМАС осложнена, в частности, заложниками, которых террористы держат на территории сектора Газа. Боевики выступили с заявлением, в котором говорится, что в заложниках находятся до 250 человек.

Военный представитель ХАМАС Абу Обейда заявил, что окончательных подсчетов нет из-за "безопасности и практических трудностей", но подтвердил, что до 250 человек находятся в руках ХАМАС.

Также он добавил, что еще около 50 человек удерживаются другими "фракциями сопротивления и в других местах". Боевик назвал заложников "гостями" и выдал, что ХАМАС будет их защищать и освобождать, когда условия позволят это сделать.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиями" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

Как сообщал OBOZ.UA, США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть готовыми поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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