Израиль нанес удар по югу Ливана, ликвидирован один из лидеров опасной террористической группировки

Армия обороны Израиля нанесла в ночь на 27 марта удары по югу Ливана. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом со ссылкой на источники, связанные с сектором безопасности, сообщает Reuters, добавляя, что под ударом оказался центр экстренной помощи и помощь Исламской группе в населенном пункте Хаббария. В то же время в Израиле заявили, что во время ночного удара ликвидировали ключевого члена террористической группы Джамаа аль-Исламия, которая координировала с ХАМАС часть атак на Израиль.

"По меньшей мере, семь человек погибли во время израильского удара по Набатии на юге Ливана, сообщили Reuters два источника безопасности утром в среду. Источники сообщили, что удар был нацелен на центр экстренной помощи и оказания помощи Исламской группе в населенном пункте Хаббария на юге Ливана", – отмечено в сообщении Reuters.

Издание также добавило, что накануне Израиль нанес авиационные удары вблизи двух ливанских городов на северо-востоке страны. Тогда, по сообщениям Хезболлы, погибли три боевика организации.

Между тем израильские издания, в частности The Times of Israel, сообщили, что во время ночного удара были ликвидированы несколько террористов, в том числе "ключевой член террористической группы Джамаа аль-Исламия", который "в прошлом совершал [террористические акты] против Израиля".

По данным Армии обороны Израиля, здание, по которому был нанесен удар, разрушено до основания.

Также The Times of Israel напоминает, что буквально накануне лидер Джамаа аль-Исламия Мухаммед Такуш заявил, что организация тесно сотрудничает с Хезболлой и ХАМАС. Группа также взяла на себя ответственность за часть атак на Израиль за последние месяцы.

"Часть (атак на израильские силы) была скоординирована с ХАМАС, координирующим действия с Хезболлой", — заявил Такуш агентству Associated Press, добавив, что прямое сотрудничество с Хезболлой "растет, и это отражается на местах".

Напомним, 26 марта в ЦАХАЛе подтвердили ликвидацию третьего номера ХАМАС во время авиаудара в начале марта. Речь идет об одном из командиров боевого крыла ХАМАС Марване Иссу.

Также сообщалось, что Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также она требует "немедленного и безусловного освобождения всех заложников" и расширения потока гумдопомощи в сектор Газа.

За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза из 15, США воздержались, однако и не воспользовались своим правом вето.

В Израиле после принятия резолюции премьер Беньямин Нетаньяху отменил запланированную поездку своих главных помощников Рона Дермера и Цахи Ханегби в Вашингтон после того, как США воздержались от применения права вето, чтобы заблокировать резолюцию.