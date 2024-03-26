В ЦАХАЛе подтвердили ликвидацию третьего номера ХАМАС во время авиаудара в начале марта. Фото

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию третьего по значимости лидера боевого крыла ХАМАС Марвана Иссу. Ранее об уничтожении Иссу во время израильского авиаудара в секторе Газа объявили США, но в то время Израиль все еще оценивал результаты своей бомбардировки.

Во вторник, 26 марта, представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари официально подтвердил ликвидацию одного из лидеров ХАМАС Марвана Иссу. Его слова цитирует The Times of Israel.

По словам контрадмирала ЦАХАЛ, Иссу был уничтожен во время израильской операции в центральной части Газы 10 марта. Он был заместителем командующего военным крылом ХАМАС.

Хагари также сообщил, что вместе с Иссу во время авиа-удара Израиля в секторе погиб еще один старший командир террористической группировки Абу Тамаа.

Напомним, ранее израильские военные заявили о ликвидации руководителя отдела внутренней безопасности ХАМАС Фаика аль-Мабхуха. Он был уничтожен в ходе военной операции на территории больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Аль-Мабхуха также отвечал за внутреннюю безопасность в этой террористической группировке. Как уточнили военные ЦАХАЛ, он скрывался с оружием в здании больничного комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти батальонов ХАМАС. По его словам, Израиль близок к завершению последней части войны и готов идти до конца.

В офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы. Военные Израиля считают Рафах последним большим оплотом ХАМАСа в регионе палестинского анклава.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Его министр Бенни Ганц также заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

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