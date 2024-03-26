Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа: как отреагировал Израиль

В понедельник, 25 марта, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня между группировкой ХАМАС и Израилем во время Рамадана. Также она требует "немедленного и безусловного освобождения всех заложников" и расширения потока гумпомощи в сектор Газа.

Как передает "Укринформ", за резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза из 15, США воздержались. "Эта резолюция должна быть выполнена. Неудача была бы непростительной", – заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В Израиле уже отреагировали на принятие резолюции. Так, премьер Биньямин Нетаньяху отменил запланированную поездку своих главных помощников Рона Дермера и Цахи Ханегби в Вашингтон после того, как США воздержались от применения права вето, чтобы заблокировать резолюцию.

В офисе премьер-министра Израиля заявили, что это решение США вредит военным усилиям израильской армии. "США сегодня не наложили вето на новый проект, призывающий к прекращению огня, не обуславливая его освобождением заложников", – отметили там.

Такой шаг Соединенных Штатов у Нетаньяху назвали "явным отступлением от последовательной позиции США в Совете Безопасности с начала войны". Он наносит вред военным усилиям и усилиям по освобождению заложников, а также "дает ХАМАС надежду, что международное давление позволит им добиться прекращения огня, не освобождая наших заложников".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, который находится с визитом в США, подчеркнул, что Израиль не имеет морального права останавливать войну в секторе Газа, пока он не вернет всех заложников домой. Решение Совбеза ООН он назвал скандальным.

"На первой встрече с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном я четко объясню важность свержения режима ХАМАС и возвращение заложников в их дома. Мы будем действовать против ХАМАС повсюду, даже там, где мы еще не были. Если мы не достигнем четкой и абсолютной победы в Газе, это может приблизить войну на севере", – добавил Галлант.

Отметим, что США утверждают, что принятая резолюция о прекращении огня юридически не обязательна. Эту позицию, похоже, разделяют Южная Корея и другие члены Совбеза. Отрицают такое толкование резолюции Алжир, Мальта, Мозамбик и Сьерра-Леоне.

"Учитывая, что США могут заблокировать попытки членов Совбеза применить санкции к Израилю за невыполнение резолюции, интерпретация Вашингтона, кажется, имеет больший вес. Соответственно, это демонстрирует очень ограниченное влияние ООН на конфликты во всем мире", – пишет The Times of Israel.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля начала операцию вокруг крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Территорию вокруг больничного комплекса оцепили танки ЦАХАЛ.

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