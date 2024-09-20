Израиль нанес удар по столице Ливана: кто стал мишенью атаки

В пятницу, 20 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, столице Ливана. Целью удара стал член Совета джихада – высшего военного органа Хезболлы, Ибрагим Акиль.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на информацию израильских военных и источник в службах безопасности Ливана.

ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Дахийе – известному оплоту Хезболлы. Ливанские СМИ сообщили, что атаку провел истребитель F-35, выпустивший две ракеты.

В результате атаки был убит Ибрагим Акиль вместе с 10 другими высокопоставленными членами Совета джихада, с которыми он проводил встречу.

По информации израильских военных, Акиль был командующим спецназом Radwan, занимающимся проведением атак и диверсий на севере Израиля.

Кроме того, Ибрагима Акиля разыскивают США за его роль в бомбардировке американских казарм морской пехоты в Бейруте в 1983 году, а также за руководство захватом американских и германских заложников в Ливане в 1980-х годах.

Согласно информации на вебсайте Государственного департамента США, Акил получил вознаграждение в размере 7 миллионов долларов за его причастность к бомбардировке морских пехотинцев США в Ливане в 1983 году.

Ликвидация командующего элитным подразделением нанес еще один удар "Хезболле" за последние дни, еще более обострив конфликт между Ливаном и Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 сентября, армия Израиля начала наносить массированные авиационные удары по целям на юге Ливана. Вечером ЦАХАЛ начал вторую волну авиаударов по югу Ливана.

Лидер группировки "Хезболла" Саид Хасан Насралла отреагировал на удары Израиля по Ливану, заявив, что своими действиями Иерусалим объявил им войну. Насраллы транслировали в прямом эфире под звуки взрывов.

Перед этим в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Так, 17 сентября в Бейруте у людей массово взорвались пейджеры, используемые ими для связи. Известно о большом количестве раненых, в том числе сотни боевиков "Хезболлы", есть также десятки погибших.

18 сентября в Ливане прозвучала новая серия взрывов, связанная со средствами связи "Хезболла". В этот раз взрываются другие устройства коммуникации – рации, радиоприемники и другие гаджеты. Новые взрывы электронных устройств совпали с похоронами членов "Хезболлы", погибших накануне в результате одновременной атаки на пейджеры.

Издание The New York Times сообщило, что Израиль создал подставные компании, продававшие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки "Хезболла". Так, многим террористам удалось почти одновременно взорвать устройства, которые они использовали для связи.

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