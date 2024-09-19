Израиль нанес по Ливану второй авиаудар за день: поражено около 100 целей. Видео

Вечером 19 сентября Израиль начал вторую волну авиаударов по югу Ливана. ЦАХАЛ атаковал более 70 разных объектов военизированной организации "Хезболла".

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Об этом сообщили ливанские СМИ. А в сети обнародовали соответствующие кадры.

Как сообщают в пабликах, всего за 20 минут было атаковано около 70 целей в Ливане. Впоследствии сообщили, что отработано уже около 100 целей.

Атака Израиля по Ливану продолжается. Ситуация накаляется. СМИ уже назвали сегодняшние события началом Третьей ливанской войны.

Напомним, в четверг, 19 сентября, армия Израиля начала наносить массированные авиационные удары по целям на юге Ливана.

Накануне в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, потом рации и другие гаджеты. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения. Террористическая группировка "Хезболла", имеющая в Ливане политическое представительство, обвиняет во всем Израиль. Однако Иерусалим хранит молчание и не комментирует свою причастность к взрывам.

Как сообщал OBOZ.UA:

Лидер группировки "Хезболла" Саид Хасан Насралла отреагировал на удары Израиля по Ливану, заявив, что своими действиями Иерусалим объявил им войну. Речь Насраллы транслировали в прямом эфире под звуки взрывов. Удары официально подтвердили в ЦАХАЛ и показали последствия.

17 сентября в Ливане у людей массово взорвались пейджеры, используемые ими для связи. Известно о большом количестве раненых, в том числе сотни боевиков "Хезболлы", есть также десятки погибших.

18 сентября в Ливане прозвучала новая серия взрывов, связанная со средствами связи "Хезболлы". В этот раз взрываются другие устройства коммуникации – рации, радиоприемники и другие гаджеты. Новые взрывы электронных устройств совпали с похоронами членов "Хезболлы", погибших накануне в результате одновременной атаки на пейджеры.

Издание The New York Times сообщило, что Израиль создал подставные компании, продававшие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки "Хезболла". Так, у многих террористов удалось почти одновременно взорвать устройства, которые они использовали для связи.

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