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Израиль нанес по Ливану второй авиаудар за день: поражено около 100 целей. Видео

Надежда Данищук
Мир
2 минуты
369
Израиль нанес по Ливану второй авиаудар за день: поражено около 100 целей. Видео

Вечером 19 сентября Израиль начал вторую волну авиаударов по югу Ливана. ЦАХАЛ атаковал более 70 разных объектов военизированной организации "Хезболла".

Видео дня

Об этом сообщили ливанские СМИ. А в сети обнародовали соответствующие кадры.

Как сообщают в пабликах, всего за 20 минут было атаковано около 70 целей в Ливане. Впоследствии сообщили, что отработано уже около 100 целей.

Атака Израиля по Ливану продолжается. Ситуация накаляется. СМИ уже назвали сегодняшние события началом Третьей ливанской войны.

Напомним, в четверг, 19 сентября, армия Израиля начала наносить массированные авиационные удары по целям на юге Ливана.

Накануне в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, потом рации и другие гаджеты. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения. Террористическая группировка "Хезболла", имеющая в Ливане политическое представительство, обвиняет во всем Израиль. Однако Иерусалим хранит молчание и не комментирует свою причастность к взрывам.

Как сообщал OBOZ.UA:

Лидер группировки "Хезболла" Саид Хасан Насралла отреагировал на удары Израиля по Ливану, заявив, что своими действиями Иерусалим объявил им войну.  Речь Насраллы транслировали в прямом эфире под звуки взрывов. Удары официально подтвердили в ЦАХАЛ и показали последствия.

17 сентября в Ливане у людей массово взорвались пейджеры, используемые ими для связи. Известно о большом количестве раненых, в том числе сотни боевиков "Хезболлы", есть также десятки погибших.

18 сентября в Ливане прозвучала новая серия взрывов, связанная со средствами связи "Хезболлы". В этот раз взрываются другие устройства коммуникации – рации, радиоприемники и другие гаджеты. Новые взрывы электронных устройств совпали с похоронами членов "Хезболлы", погибших накануне в результате одновременной атаки на пейджеры.

Издание The New York Times сообщило, что Израиль создал подставные компании, продававшие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки "Хезболла". Так, у многих террористов удалось почти одновременно взорвать устройства, которые они использовали для связи.

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