В Ливане раздалась новая серия взрывов гаджетов: на улицах Бейрута паника. Фото и видео

В среду, 18 сентября, в Ливане прозвучала новая серия взрывов, связанная со средствами связи "Хезболлы". По предварительным данным, на этот раз взрываются другие устройства коммуникации – рации, радиоприемники и другие гаджеты. Новые взрывы электронных устройств совпали с похоронами членов "Хезболлы", погибших вчера в результате одновременной атаки на пейджеры.

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Об этом сообщают SkyNewsArabia и Reuters. Отмечается, что взрывы устройств зафиксированы на юге страны и южных пригородах Бейрута.

"В южном пригороде Бейрута взорвался ряд устройств беспроводной связи", – говорится в сообщении SkyNewsArabia.

Один из взрывов произошел на похоронах членов "Хезболлы", погибших при взрывах пейджеров 17 сентября по всему Ливану. Среди погибших также Мохаммад Махди Аммара, сын члена ливанского парламента от Хезболла Али Аммара.

На улицах Бейрута хаос, прямо сейчас взрываются гаджеты по всему городу.

Взрывы гаджетов привели к пожарам в нескольких жилых квартирах, автомобилях и мотоциклах.

В основном взрываются портативные радиоприемники и рации ICom V82, но не только они. Детонируют различные электронные устройства, гаджеты, электроника на мотоциклах и автомобилях, ноутбуки, аппараты для снятия отпечатков пальцев и системы солнечной энергии.

Специалисты отмечают, что практически во всех взрывных устройствах в Ливане внутри установлены литийные аккумуляторы. При этом, по данным ливанских журналистов, сегодняшние взрывы мощнее вчерашних.

По данным Reuters, ручные радиоприемники были приобретены пять месяцев назад "Хезболлой", примерно в то же время, когда были куплены пейджеры.

По данным Минздрава Ливана, во время новой волны взрывов коммуникационных устройств в стране пострадали более 300 человек, известно о 9 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 17 сентября в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров, которые боевики "Хезболлы" использовали для связи. Известно о большом количестве раненых – речь идет о более тысячи пострадавших.

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