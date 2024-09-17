В Ливане более тысячи человек получили ранения после взрыва пейджеров, среди них – боевики 'Хезболлы'. Фото и видео

Во вторник, 17 сентября, в Ливане у людей массово взорвались пейджеры, используемые ими для связи. Известно о большом количестве раненых – сейчас речь идет о более тысячи пострадавших. Среди них сотни боевиков "Хезболлы".

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Об этом пишет ежедневная израильская газета The Jerusalem Post. Отмечается, что взрывы в этот день прогремели как в столице страны Бейруте, так и в южной части Ливана.

При этом в Бейруте массовые взрывы устройств зафиксированы именно в шиитском районе Дахия, который по сути является оплотом движения "Хезболла".

Согласно сообщению, пейджеры звонили перед взрывом в течение нескольких секунд, что повышало вероятность того, что получивший звонок возьмет устройство и получит максимальное ранение.

Отмечается, что пейджеры продолжали звучать даже полчаса спустя после первых детонаций.

Ливанские СМИ сообщают, что это якобы Израиль организовал взлом портативных пейджеров боевиков "Хезболлы", что и послужило причиной взрывов.

По информации источников в службе безопасности Ливана, взорванные пейджеры были последней моделью устройств, которую Хезболла завезла за последние месяцы.

"Интересно, что эти пейджеры были из новой партии, поставленной активистам Хезболлы. Причем именно эти устройства использовали исходя из мер повышенной безопасности. Пострадавших, как оказалось, действительно более тысячи – массовый подрыв", – сообщил военный обозреватель, офицер Цахалу Игаль Левин.

Он отметил, что характер некоторых подрывов указывает на то, что взрывались не только "пейджеры", но и другие средства связи, чем объясняется и разный уровень увечий: кого-то только "поцарапало", а кому-то снесло кисть, часть лица или другую часть тела.

Также среди раненых по неподтвержденной информации может быть посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Напомним, между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой "Хезболла" продолжается конфликт. Боевики "Хезболлы" не раз атаковали Израиль после начала операции против ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа Израиль атаковал склады с оружием "Хезболла" в районе Баальбек на северо-востоке Ливана. В тот же день ЦАХАЛ атаковал дронами округ Дейр-Кануна на юге Ливана, ликвидировав полевого командира ракетного подразделения "Хезболлы" Хусейна Али Хусейна Сулеймана.

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