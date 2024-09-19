ВВС Израиля нанесли массированные удары по целям на юге Ливана: что происходит. Фото и видео

В четверг 19 сентября армия Израиля нанесла массированные авиационные удары по целям на юге Ливана. Лидер группировки "Хезболла" Саид Хасан Насралла отреагировал на эскалацию, заявив, что своими действиями Иерусалим объявил им войну.

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СМИ уже назвали эти события началом Третьей ливанской войны. Как пишет Reuters, речь Насралла транслировали в прямом эфире под звуки взрывов.

"Нет сомнения, что мы испытали серьезный удар по безопасности и военный удар, беспрецедентный в истории сопротивления и в истории Ливана", — сказал лидер Хезболлы Хасан Насралла в своем телеобращении, снятом в неизвестном месте. Он назвал действия армии Израиля военными преступлениями.

Власти Ливана не имеют контроля над южной частью страны, поскольку на территории от границы до реки Литани царит режим "Хезболлы".

"Террористическая организация "Хезболла" превратила южный Ливан в зону боевых действий. Десятилетиями она вооружала гражданские дома, копала под ними тоннели и использовала гражданских как живой щит", – заявили израильские военные.

Свои действия они объяснили стремлением "обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Совет Безопасности ООН занять жесткую позицию, чтобы остановить то, что он назвал "агрессией" Израиля и "технологической войной" против его страны.

Напомним, 18 сентября в Израиле объявили о начале "новой фазы" войны, в связи с чем действия ЦАХАЛ сейчас будут сосредоточены на северном фронте. Именно туда будут направлены их силы, ресурсы и энергия.

98-я дивизия Армии обороны Израиля была развернута на севере Израиля после месяцев боев в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 сентября в Ливане у людей массово взорвались пейджеры, используемые ими для связи. Известно о большом количестве раненых – сейчас речь идет о более тысячи пострадавших. Среди них сотни боевиков "Хезболла".

– Издание The New York Times сообщило, что Израиль создал подставные компании, продававшие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки "Хезболла". Так, у многих террористов удалось почти одновременно взорвать устройства, которые они использовали для связи.

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