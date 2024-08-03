Израиль нанес авиаудара по западному берегу реки Иордан: ликвидирован командир ХАМАС и четыре бойца 'Исламского джихада'

В субботу, 3 августа, Израиль нанес авиаудар по автомобилю на оккупированном западном берегу реки Иордан. В результате атаки погиб командир ХАМАС и еще четыре человека.

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Об этом сообщает Reuters. Журналисты издания ссылаются на информацию палестинских СМИ.

Израильские военные заявили, что первый авиаудар поразил транспортное средство в городе близ города Тулкарм, нацелившись на центр боевиков, который, по их словам, направлялся для нападения. Средства массовой информации ХАМАС сообщили, что автомобиль, перевозивший бойцов, был сбит и что один из погибших был командиром его бригады.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что во время первого удара погибли пять человек, а WAFA сообщило, что четыре человека погибли во время второго. Сообщается, что их личности не установлены сразу.

Reuters пишет, что эскалация на западном берегу Иордана началась еще до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и продолжает расти с тех пор, поскольку израильтяне часто совершают рейды на территорию, на которой палестинцы стремятся создать свое государство.

Как сообщал OBOZ.UA:

30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по ливанскому Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы" Хаджи Мохсана, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

Вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находится северная часть страны.

Этот удар стал ответом Израиля на ракетные обстрелы ливанской группировки "Хезболла" 27 июля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзей. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.