Трамп требует от ХАМАС освободить израильских заложников до 20 января: иначе устроит на Ближнем Востоке 'полный ад'

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от террористической группировки ХАМАС освободить израильских заложников. Причем они должны сделать это до 20 января, инаугурации нового американского лидера.

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Если же этого не произойдет, Америка устроит на Ближнем Востоке "настоящий ад". Об этом 2 декабря Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Все говорят о заложниках, которых содержат так жестоко, в бесчеловечных условиях. Но это только разговоры, без всяких действий! Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью займу пост президента Соединенных Штатов, то на Ближнем Востоке начнется настоящий ад", – пообещал Трамп.

Хотя новоизбранный американский президент пообещал "настоящий ад" всему Ближнему Востоку, он отметил, что "те, кто несет ответственность за эти преступления против человечества", будут наказаны отдельно.

"Они будут наказаны сильнее, чем кто-либо из наказанных за всю долгую историю Соединенных Штатов. Немедленно освободите заложников", – требует Трамп.

По последним данным, в плену ХАМАС остаются около сотни израильских заложников. В последний раз Израиль и террористы обменяли несколько заложников на палестинских заключенных во время кратковременного перемирия в конце ноября прошлого года.

Такой же обмен планировали провести и в конце ноября этого года. Также сообщалось, что Израиль может обменять тело убитого ватага ХАМАС Яхьи Синвара на заложников. Но этого так и не вышло.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина будет однозначно работать с командой Трампа. А сам президент Украины "хочет работать с Трампом напрямую". Он планирует поделиться с Трампом своими идеями и "хочет услышать его".