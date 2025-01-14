ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении десятков заложников – СМИ

Представители террористической группировки ХАМАС согласились на проект соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению десятков заложников. Израильский представитель отметил, что прогресс есть, но детали еще уточняются.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Информацию о принятии соглашения подтвердили и два официальных лица, участвующих в переговорах.

В свою очередь, BBC отмечает, что получило копию проекта соглашения, которое подтвердили официальные представители Египта и ХАМАС.

Согласно условиям соглашения:

первый этап продлится 42 дня и предусматривает освобождение 33 заложников. ЦАХАЛ начнет выход из населенных пунктов сектора Газа, а также произойдет значительное увеличение гуманитарной помощи;

ЦАХАЛ начнет выход из населенных пунктов сектора Газа, а также произойдет значительное увеличение гуманитарной помощи; в ходе первого этапа планируется начать переговоры о втором этапе, целью которого станет освобождение всех мужчин из плена и полный вывод израильских войск из сектора Газа;

третий этап будет включать возвращение тел погибших заложников, находившихся в Газе после их похищения 7 октября 2023 года, разработку плана восстановления региона и создания новой структуры управления Газой.

Для окончательного утверждения план должен быть представлен в кабинет министров Израиля. Все трое чиновников говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить переговоры за закрытыми дверями.

Напомним, 12 января стало известно, что избранный президент Дональд Трамп отправил своего представителя по Ближнему Востоку в Израиль для заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Впоследствии представитель встретился с премьер-министром Израиля. Во время переговоров он отметил цель новоизбранного президента США достичь соглашения до 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря Трамп требовал от ХАМАС освободить израильских заложников до его инаугурации. По его словам, если этого не произойдет, Соединенные Штаты устроят на Ближнем Востоке "настоящий ад".

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