Израиль: ХАМАС отверг предложенное США соглашение по войне в секторе Газа

Террористическая группировка ХАМАС официально ответила на предложение США о прекращении войны в секторе Газа. Боевики выдвинули свои требования, которые, по сути, ничем не отличаются от предыдущих требований ХАМАС.

Об этом одновременно сообщили Израиль и посредники в переговорах Египет и Катар. Первая заявила, что "ответ ХАМАС был равнозначен отказу", а вторые лишь подтвердили получение ответа ХАМАС, не разглашая его содержание.

Не названный представитель ХАМАС, которого цитирует Reuters, перечислил требования группировки, выдвинутые в ответ на мирный план США. В частности, боевики вновь заявили, что переговоры должны вестись не о прекращении огня, а об окончательном прекращении боевых действий в секторе Газа. Второе требование – вывод израильских войск из региона. Также ХАМАС требует освобождения палестинских заключенных в Израиле и восстановление палестинского анклава.

"Мы повторили нашу предыдущую позицию. Я считаю, что большой разницы между ними нет. Сейчас мяч на поле Израиля", – цитирует Reuters представителя ХАМАС.

В Израиле ответ ХАМАС на предложение США не цитировали, но отметили, что оно противоречит "всем основным и наиболее значимым пунктам" предложенного соглашения.

Также Reuters цитирует не названного израильского чиновника, который сказал, что ХАМАС "отверг предложение об освобождении заложников".

Как сообщал OBOZ.UA, предложение США является поэтапным мирным планом. Первый этап предполагает двустороннее прекращение огня в секторе Газа. Второй этап состоит из поэтапного освобождения израильских заложников в обмен на палестинцев, заключенных в Израиле.

Через шесть недель прекращения огня и обмена пленными наступает третий этап, который назван "постоянным прекращением боевых действий".

Тем временем Армия обороны Израиля заявила об освобождении четырех заложников в ходе операции в центральной части сектора Газа. Все они были увлечены палестинской группировкой ХАМАС в октябре 2023 года.