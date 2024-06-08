Армия Израиля с боем освободила четырех заложников в секторе Газа. Фото и видео

Армия обороны Израиля заявила об освобождении четырех заложников в ходе операции в центральной части сектора Газа. Все они были захвачены палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova.

Об этом сообщает Times Of Israel. 26-летний Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив были похищены на фестивале недалеко от общины Реим, когда около 3000 человек под руководством ХАМАС террористы убили 1200 человек и захватили 251 заложника в результате кровопролитной кровавой бойни на юге Израиля.

Офицеры элитного контртеррористического подразделения полиции "Ямам" вместе с агентами "Шин Бет" одновременно совершили рейд на два здания ХАМАС в центре Нусейрата в центре сектора Газа. Аргамани спасли в одном месте, а Меир Джан, Козлов и Зив находились во втором.

По данным военных, в операции приняли участие еще сотни солдат Армии обороны Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что заложники были спасены спецназом, находясь "под обстрелом". Офицер Ямама был тяжело ранен в ходе операции и доставлен в израильскую больницу, но вскоре скончался.

По словам военных, в ходе операции в этом районе были нанесены сильные авиаудары по объектам ХАМАС и в поддержку наземных войск. Органы здравоохранения ХАМАС сообщили, что по меньшей мере 50 палестинцев были убиты, не уточнив, сколько из них были комбатантами.

Согласно первоначальным медицинским заключениям, все спасенные заложники, находившиеся в плену ХАМАСа в течение восьми месяцев, пребывают в хорошем состоянии. Их доставили на вертолетах из сектора Газа в больницы Израиля для дальнейшего обследования.

Даниэль Хагари отметил, что спасательные работы готовились "много недель" с "качественной разведкой и сложным оперативным планированием".

"Информацию об этой операции было очень сложно получить", – сказал он.

Это была третья успешная операция такого рода с 7 октября. Первой стало спасение солдата Ори Мегидиша в конце октября. В начале декабря ЦАХАЛ попытался спасти еще одного заложника, но он был убит. А в феврале 61-летний Фернандо Марман и 70-летний Луи Хар были освобождены из Рафаха на юге Газы.

Все заложники, спасенные ЦАХАЛом из Газы, включая четверых в субботу, были спасены из зданий, а не из туннелей.

Спасательную операцию приветствовали израильские лидеры, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху похвалил силы безопасности за выполнение смелой миссии.

Министр обороны Йоав Галлант назвал эту миссию "одной из самых героических и выдающихся операций, свидетелем которых он был за 47 лет службы в оборонных ведомствах Израиля".

После субботнего спасения 116 из 251 заложника, похищенного Хамасом 7 октября, все еще остаются в секторе Газа, причем не все из них живы. В результате недельного перемирия в конце ноября из плена ХАМАС были освобождены 105 мирных жителей, а до этого были освобождены четыре заложника.

Всего военнослужащие спасли семь заложников живыми, а также были обнаружены тела 19 заложников, в том числе троих, ошибочно убитых военными.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает этот план несовершенным. Об этом заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк, отметив, что есть много деталей, которые необходимо проработать.