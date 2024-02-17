'Практически каждая арабская страна ищет связи': Блинкен указал на историческую возможность для Израиля

В ближайшие месяцы для Израиля есть "экстраординарная возможность" нормализовать отношения со своими арабскими соседями. К этому искренне стремятся практически все страны Ближнего Востока.

Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, пишет Times of Israel. Глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость создания палестинского государства.

Главный дипломат США сказал, что арабские страны прилагали искренние усилия, чтобы возродить палестинские власти, чтобы они могли более эффективно представлять свой народ.

"Практически каждая арабская страна сейчас искренне хочет интегрировать Израиль в регион, чтобы нормализовать отношения… чтобы обеспечить обязательства и гарантии безопасности, чтобы Израиль чувствовал себя в безопасности", –сказал Блинкен во время панельной дискуссии на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, необходимость приступить к созданию палестинского государства, которое также будет обеспечивать безопасность Израиля, является более актуальной, чем когда-либо.

Администрация Байдена работала над тем, чтобы обеспечить мегасоглашение, нормализующее отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Королевство и другие арабские страны стремятся создать палестинское государство как часть соглашения.

Вашингтон также работает над достижением соглашения по освобождению израильских заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября, когда боевики группировки пересекли границу с Израилем и совершили одну из самых смертоносных атак на страну за десятилетие.

Соглашение о захвате заложников и гуманитарная пауза способствуют продвижению переговоров по нормализационному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем, которые были заморожены сразу после нападения, но возобновились в последние месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил во вторник, что королевство могло бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

Издание WSJ сообщило, что военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля за границей между сектором Газа и Египтом. Ранее в ООН опубликовали заявление по случаю 100 дней, как террористы ХАМАСа напали на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек, в основном израильтяне, были убиты, а еще около 250 человек нападавшие захватили в заложники.

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