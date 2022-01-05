Из России в Казахстан вылетел самолет: ему пришлось изменить курс после захвата аэропорта в Алматы. Карта

Из Казахстана, где продолжаются массовые протесты, массово вылетели частные самолеты, которые принадлежат местной элите. Тем временем туда якобы вылетел российский самолет.

Но ему пришлось изменить курс после захвата аэропорта в Алматы. Об этом свидетельствуют данные публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Flightradar24.

Только за последние сутки было зафиксировано около 10 рейсов, покидающих Казахстан. Самолеты вылетали из Астаны и Алматы и направлялись в основном в Европу. Также был замечен перелет в Москву. Местные СМИ, которые поддерживают протесты, сообщали, что это был "правительственный джет".

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Российский же самолет вылетел из аэропорта Внуково около трех часов дня по Московскому времени. Кто находится на его борту - неизвестно. Ту-214 обычно занимается перевозкой первых лиц Российской Федерации.

Согласно данным радаров, борт Ту-214 пролетел над Казахстаном и во время того, как находился над Узбекистаном, сбавил скорость, а на данный момент он уже приземлился в столице Таджикистана – Душанбе.

Причиной изменения курса самолета могло стать то, что в среду, 5 января, митингующие захватили Международный аэропорт. В здании якобы находятся около 45 захватчиков, а пассажиров в момент захвата в терминале не было – их заранее эвакуировали.

Ранее протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев). С сегодняшнего дня глава государства намерен действовать жестко.

Позже в городе Талдыкорган Алматинской области протестующие снесли памятник Назарбаеву.

В среду, 5 января, утром митингующие в Казахстане штурмовали акимат – здание городской администрации. Были слышны взрывы и выстрелы. Также начался пожар на первом этаже. Пожар замечен и в резиденции президента, а также в здании прокуратуры Алматы.

В это время другая часть толпы пыталась прорваться в старую резиденцию президента Казахстана, которая находится в 50 метрах от акимата.

При штурме акимата Алматы пострадали силовики, которые находились в тот момент внутри здания.

Кроме того, митингующие открыли огонь по военным на улице, один солдат ранен.

Позже стало известно, что в городе Алматы идет активная стрельба. Вероятно, стороны начали применять боевое оружие. По словам очевидцев, один из военных получил огнестрельное ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать предварительно до 19 января.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.