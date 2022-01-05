В Алматы протестующие захватили аэропорт и здание КГБ – СМИ

В городе Алматы в Казахстане, где не прекращаются протесты, в среду, 5 января, митингующие захватили Международный аэропорт. Из него, как сообщают очевидцы, эвакуировали персонал. Кроме того, митингующие якобы захватили здание КГБ и полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале местного сайта Orda. Как рассказал корреспонденту блогер Алишер Еликбаев, который находится в гостинице возле здания, в службе безопасности аэропорта заявили, что рейсов сегодня не будет.

Рейс Еликбаева должен был быть совершен в полночь. По словам блогера, на протяжении дня пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт и самолеты летают в обычном режиме. Кроме того, регистрация на рейсы также шла без перебоев.

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"Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – сказал он.

Позже в издании заявили, что в пресс-службе Международного аэропорта Алматы подтвердили захват. Там отметили, что в здании якобы находятся около 45 захватчиков, а пассажиров в момент захвата в терминале не было – их заранее эвакуировали.

"Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", – цитируют журналисты слова представителей пресс-службы аэропорта.

Как сообщает канал Ateo Breaking, протестующие также захватили здание местного Комитета национальной безопасности. В то же время Sputnik Казахстан сообщил, что группа протестующих якобы пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы. По информации авторов сообщения, полиция отстреливается на крыше здания предположительно травматическим оружием, и применяет светошумовые гранаты.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время акций протеста в Казахстане в городе Актобе прогремело несколько мощных взрывов. Несколько хлопков и вспышек зафиксировали у входа в здание мэрии.