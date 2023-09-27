Из Нагорного Карабаха в Армению выехала почти треть населения региона: что происходит

После того как на прошлой неделе Азербайджан начал антитеррористическую операцию в непризнанном Нагорном Карабахе, из региона сбежала в Армению почти треть населения. По состоянию на 27 сентября в Армению выехали более 47 тысяч человек.

Эти вынужденные переселенцы не хотят оставаться в Нагорном Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Об этом заявили власти Армении, сообщило издание "Радио Азатутут".

По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, на 8 часов утра из Карабаха в Армению въехали 42 502 человека, а на 12 часов их количество возросло до 47 115 человек.

По данным переписи населения в регионе в 2015 году проживало около 145 тысяч человек, почти все они – этнические армяне. Итак, из Карабаха за эти три дня уехала треть всего населения.

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Люди прибывают в пограничный армянский город Корнидзор, затем их направляют в один из двух регистрационных центров и распределяют на места временного проживания.

Однако, по словам спикера, лишь 10% вынужденных переселенцев воспользовались этой государственной поддержкой. Большинство людей самостоятельно ищут себе варианты проживания.

Напомним: премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации 24 сентября заявил, что в Нагорном Карабахе есть угроза этнических чисток. Он пообещал, что его страна готова принять армянское население, но назвал ситуацию сложной.

26 сентября правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха и объявило о готовности принимать всех земляков, желающих уехать из Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В армянской столице Ереване не прекращаются антиправительственные демонстрации. Оппозиция требует отставки Пашиняна из-за его решения по Нагорному Карабаху.

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию.

20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

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