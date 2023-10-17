Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с 74 украинцами: на борту преимущественно женщины и дети

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля, где идет война с террористами ХАМАС. Вечером понедельника, 16 октября, из Тель-Авива вылетел третий эвакуационный рейс с гражданами Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле. Отмечается, что рейс доставит наших граждан из Тель-Авива в Бухарест в Румынию.

На борту воздушного судна находятся 74 украинца, большинство из которых – женщины и дети.

"Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гуриона (Тель Авив) в Бухарест (Румыния) улетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети", – говорится в сообщении.

Видео дня

В посольстве отметили, что оказали необходимое содействие и консульскую помощь эвакуированным землякам.

Напомним, что первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива 14 октября. Он вывез 207 наших граждан, среди которых 63 ребенка.

Второй самолет со 155 украинцами на борту покинул Израиль 15 октября. В тот день из Израиля удалось эвакуировать еще 107 женщин и 23 детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 октября, когда из Тель-Авива должен был вылететь первый эвакуационный рейс с украинцами, МИД Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа. Это произошло всего за два часа до выезда. Причины такого решения пока не ясны.

В эвакуации из сектора Газа нуждаются почти 260 граждан Украины. По словам президента Зеленского, украинские дипломаты работают над тем, чтобы увезти наших людей с горячей точки на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!