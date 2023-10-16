Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту

Из Израиля удалось эвакуировать еще более 150 граждан Украины. Авиарейс с женщинами и детьми направился в Румынию.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия будут продолжаться. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Израиле.

В дипломатическом ведомств отметили, что самолет со 155 гражданами на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Самолет направляется в город Клуж (Румыния). Из Израиля удалось эвакуировать еще 107 женщин и 23 детей.

Также в посольстве отметили, что украинцам была оказана помощь с оформлением необходимых процедур и документов для вылета.

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"Сегодня, 16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) рейсом авиакомпании HiSky в г.Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей. Посольством предоставлено содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины", – говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что МИД Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа. Это произошло всего за два часа до выезда. Причины такого решения пока неясны.

Напомним, в эвакуации из сектора Газа нуждаются почти 260 граждан Украины. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы вывезти наших людей из горячей точки на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Израиля, где продолжается война с террористами ХАМАС, вечером 14 октября вылетел первый самолет с украинцами на борту. Эвакуационный рейс доставил 207 наших граждан из Тель-Авива в Бухарест в Румынии.

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