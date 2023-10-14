207 граждан Украины направляются домой: из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс

Из Израиля, где продолжается война с террористами ХАМАС, вечером 14 октября вылетел первый самолет с украинцами на борту. Эвакуационный рейс доставит 207 наших граждан из Тель-Авива в Бухарест в Румынии.

Об этом в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что на борту есть 63 ребенка.

В Министерстве иностранных дел информируют, что следующий этап эвакуации украинцев запланирован на воскресенье, 15 октября. Самолетом в румынский город Клуж должны вывезти еще 155 наших граждан.

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Как сообщал OBOZ.UA, Израиль стягивает военную технику на границу с сектором Газа перед началом наземной операции. Танки, БТР и гаубицы растянулись на сотни километров.

Тем временем уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Министерство иностранных дел Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа. Это произошло всего за два часа до выезда.

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