Сколько украинцев остаются в секторе Газа: Зеленский привел свежие данные

В эвакуации из Сектора Газа нуждаются почти 260 граждан Украины. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы вывезти наших людей из горячей точки на Ближнем Востоке.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинскому народу и миру в воскресенье, 15 октября. Однако, как подчеркнул глава государства, выезд оттуда заблокирован для граждан всех государств (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газа не работает.

"Мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан. Украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается", – заявил президент.

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В то же время продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже удалось вывезти более 200 человек, в основном эти дети и женщины. Сейчас они находятся на территории соседней с Украиной Румынии.

Кроме того, президент отметил, что уже готовятся новые рейсы для эвакуации граждан нашего государства из Израиля.

"Еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за границей и нуждаться в помощи. В любое время, любым способом обращайтесь к нашим дипломатическим представительствам за границей", – сказал Зеленский.

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что МИД Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа. Это произошло всего за два часа до выезда. Причины такого решения пока неясны.

По его словам, 243 граждан нуждаются в эвакуации, но эта цифра, как ожидается, будет расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС стали семь граждан Украины. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

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