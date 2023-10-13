'Искренние соболезнования народу Израиля в эти трудные дни': посол Украины посетил территории возле сектора Газа. Фото

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил израильские территории вблизи сектора Газа, понесшиT наибольшие потери от нападения боевиков ХАМАС. Однако из-за обстрелов террористов украинские дипломаты не смогли попасть в кибуц Кфар Аза, где арабы убили свыше100 взрослых и детей и отсекали головы младенцам.

От имени Украины Корнийчук выразил искренние соболезнования народу Израиля из-за жестокой террористической атаки ХАМАС. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

"По приглашению протокола МИД Израиля посол Украины Евгений Корнийчук вместе с сотрудниками посольства и представителями дипкорпуса посетил территории вблизи сектора Газа, понесшие наибольшие потери от террористического нападения. К сожалению, из-за обстрелов дипломаты не смогли попасть к кибуцу Кфар Аза. Посольство выражает искренние пения Израиля в эти трудные дни", – отметили в украинском посольстве.

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В кибуце Кфар Аза на юге Израиля, где жило около 700 человек, после нападения террористов практически не осталось уцелевших домов: они были либо сожжены, либо изрешечены пулями.

В этом поселении террористы убивали людей с особой жестокостью.

В изуродованных домах израильские солдаты, зашедшие в поселение после нападения, находили убитыми целые семьи, включая младенцев. У части детей, казненных террористами, были отрезаны головы. Часть тел убитых была изувечена.

Точное количество жертв ХАМАС в этом кибуце – до сих пор не установлено.

Именно в этом поселении произошла потрясшая людей по всему миру история о самопожертвовании и героизме израильских супругов, погибших от рук террористов. Супруги, оба в свое время служившие в израильской армии, спрятали своих 10-месячных детей в хранилище, а сами остались в доме, чтобы принять бой с террористами. Оба погибли, застрелив семерых террористов. Детей через 13 часов после нападения нашли живыми и невредимыми родственники.

После нападения ХАМАС армия обороны Израиля нанесла удары по сотням объектов в секторе Газа, связанных с террористами. А утром 13 октября в ЦАХАЛ сообщил, что Израиль дал жителям сектора Газа 24 часа в эвакуацию на юг анклава "для собственной безопасности". По подсчетам ООН, речь идет о перемещении около миллиона человек.

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