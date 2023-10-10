Убили 7 боевиков ХАМАС, спасая детей: сеть поразила история израильских супругов, погибших от рук террористов

В Израиле супружеская пара Адар и Итай Бердичевские ценой собственных жизней спасли своих 10-месячных близнецов от террористов ХАМАС. Детей они спрятали в убежище, а сами с оружием в руках встретили террористов.

Перед гибелью им удалось ликвидировать семерых боевиков ХАМАС. Об этом в Facebook сообщил почётный консул Израиля в Западном регионе Олег Вишняков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трагическое событие произошло в кибуце Кфар Аза. Молодые родители спрятали своих 10-месячных близнецов в бомбоубежище, а сами ждали террористов в доме. Таким образом им удалось отвлечь боевиков от детей.

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Адар и Итай служили в армии и дома у них было оружие. В результате столкновения с террористами муж с женой погибли. Перед смертью они ликвидировали семерых боевиков, чьи тела обнаружили на пороге дома.

Стоит отметить, что дети провели в бомбоубежище 13 часов. Сейчас они находятся в безопасном месте.

"Их нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети выразили искренние соболезования. Также люди отметили, что ситуация в Израиле очень похожа на российско-украинскую войну. В обоих случах террористы вторгаются и пытаются отнять у людей самое ценное – их жизни. В то же время люди отметили героизм израильтян и украинцев, которым приходиться сражаться за свои страны.

Напомним, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика. Также удалось разыскать пятерых граждан Украины, считавшихся пропавшими на юге Израиля. Кроме того, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, после они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Израиль заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

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