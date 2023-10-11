Не жалели даже младенцев: всплыли жуткие детали зверств террористов ХАМАС в израильском кибуце Кфар-Аза

Израильские солдаты, которые продолжают искать тела жертв террористической группировки ХАМАС после вторжения 7 октября, добрались и до кибуца Кфара-Аза. Это поселение пострадало одним из первых, так как расположено прямо у границы Газа, в то злосчастное утро местные жители еще спали или садились завтракать, когда праворадикальные исламисты нарушили их мирный образ жизни.

По словам командира загона десантников Давиди бен Циона в комментарии BBC, боевики не жалели никого, ни стариков, ни младенцев. В кибуце произошла настоящая резня, и кровь десятков людей на руках ХАМАС.

"Они убивали и отрезали им головы, это ужасно видеть… мы должны помнить, кто враг и что наша миссия за справедливость и весь мир должен быть за нами", – поведал командир.

Бен Цион добавил, что кровавые события в Кфар-Азе – это лишь ужасный эпизод того, что может случиться с цивилизованным миром, если правоисламистский экстремизм не будет повержен на Ближнем Востоке. За 12 часов, которые солдаты ЦАХАЛа добирались к этой местности, чтобы освободить жителей от боевиков, последние успели сломать сотни жизней и судеб.

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Как сообщал OBOZREVATEL, палестинские террористы застрелили 23-летнюю участницу музыкального фестиваля в кибуце Реим возле города Офаким, в 30 км от сектора Газа. Карина Притика была чемпионкой по легкой атлетике Израиля, ее запомнили, как девушку, которая всегда хотела быть первой и много над этим трудилась.

Члены ХАМАС также застрелили пожилую израильтянку в ее же доме в кибуце Низ-Ор неподалеку от сектора Газа. Тело женщины, лежащее на полу дома в луже крови, они сняли на ее же телефон и опубликовали на странице израильтянки в Facebook, чтобы поглумиться.