Израиль дал жителям сектора Газа 24 часа в эвакуацию: что происходит. Карта

Израиль потребовал от жителей сектора Газа "дистанциироваться от ХАМАС" и эвакуироваться с севера на юг анклава "для обеспечения своей безопасности". На эвакуацию ЦАХАЛ дал населению 24 часа.

В ООН встревожены "разрушительными гуманитарными последствиями", к которым приведет перемещение свыше миллиона человек и настаивают на отмене приказа. Об этом пишет The New York Times.

Утром 13 октября в Израиле официально подтвердили приказ об эвакуации жителей северной части сектора Газа. В ЦАХАЛ призвали людей выехать ближе к границе с Египтом до того, как армия обороны Израиля "начнет действовать с большей силой". Люди должны сделать это "для обеспечения своей безопасности".

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"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", – отметил спикер израильской армии Джонатан Конрикус в видеообращении к палестинцам.

В ООН уже заявили, что такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и спровоцирует "разрушительные гуманитарные последствия". Представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик от ее имени призвал отменить приказ, чтобы уже случившаяся трагедия не превратилась в катастрофу.

"Тот же приказ распространялся на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники", — сказал г-н Дюжаррик.

13 октября Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в формате закрытых консультаций о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.

Ранее Израиль установил полную блокаду сектора Газа, прекратив поставки электроэнергии и воды, а также препятствуя поставкам в регион продовольствия, топлива, товаров первой необходимости и любой гуманитарной помощи для населения численностью около 2 млн человек.

"Единственная электростанция в секторе Газа в среду прекратила вырабатывать электроэнергию из-за нехватки топлива, все остановилось, а на большей части региона отсутствует проточная вода. Больницы переполнены ранеными, и у них заканчиваются жизненно необходимые запасы; топливо для генераторов и транспортных средств быстро сокращается; еды и воды становится все меньше; и неясно, когда может быть разрешена поставка гуманитарной помощи", – пишет NYT.

Снять блокаду в Израиле обещают после того, как боевики ХАМАС освободят захваченных заложников: речь идет о приблизительно 150 израильтянах и гражданах других стран, которых террористы похитили и вывезли в Газу еще в первый день нападения на Израиль, 7 октября.

В ООН ситуацию после начала блокады назвали "огромной катастрофой".

Не прекращает Израиль также массированных ударов по объектам, связанным с ХАМАС, на территории сектора Газа. Только в ночь с 12 на 13 октября, по данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по 750 военным объектам.

Вследствие контрударов ЦАХАЛ Газу покинули свыше 423 тысяч человек, утверждают в ООН. Эвакуация усложняется тем, что значительная часть дорог в анклаве были повреждены в результате израильских авиаударов и стали фактически непроходимыми.

Напомним, накануне сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удары по домам террористов ХАМАС, сектор Газа покинули сотни тысяч человек.

Также стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин опроверг опасения, что палестино-израильский конфликт, в котором США поддерживают Израиль, повлияет на уровень американской помощи Украине. Он уверил, что США смогут оказывать военную помощь Украине и Израилю одновременно.