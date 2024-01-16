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Иран запустил баллистические ракеты по территории Ирака и Сирии: целью были базы США. Фото и видео
Иран нанес ракетный удар по американской базе, аэропорту и консульству США в Ираке. Атаки баллистическими ракетами и дронами-камикадзе пришлись по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль. Ответственность за эти удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Об этом сообщил ряд арабских СМИ. Также сообщается о ракетном ударе по штаб-квартире Моссада.
Кроме того, КСИР заявил об атаке на Сирию, отметив, что "целые ИГИЛ в Сирии были уничтожены баллистическими ракетами".
В сети обнародовали фото и видео атаки.
Кадры ракетного удара по американским базам в Ираке:
Кадры разрушенного консульства США в Эрбили после удара иранской баллистической ракетой:
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