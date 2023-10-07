ХАМАС заявил о десятках пленных военных Израиля

В результате резкого обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной, террористическая правоисламисткая организация ХАМАС объявила о минимум 35 израильских военных, которые она захватила в плен. Среди них одна женщина.

Об этом сообщает радио Израиля Kan Bet, которое транслирует событиями в онлайн-режиме. Всех военнопленных захватчики везут в Сектор Газы.

Также появилась информация, что некоторые военные израильской армии были убиты. В сетях распространяются кадры расправы и над мирными жителями.

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Напомним, что утром 7 октября стало известно о проникновении боевиков ХАМАС в южные города Израиля. Группировка продемонстрировала, что им удалось проникнуть на один из военных постов возле Сектора Газа и захватить бронетехнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданам Украины, которые находятся в Израиле, в связи с обстрелами со стороны ХАМАС и боевыми действиями посоветовали внимательно относиться ко всем предупреждениям и инструкциям местных властей. Министерство иностранных дел нашей страны создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Израильский премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил своих граждан, что сила на их стороне, а израильская армия обязательно победит террористов.

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