Иран скрывает имена чиновников, обвиненных в катастрофе МАУ – МИД

Украине не передали данные 10 иранских чиновников, которым предъявили обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"К большому сожалению, с тех 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких из этих деталей, соответственно мы не можем знать, это именно те лица, которые имеют отношение к катастрофе, или нет", – сказал дипломат.

Енин отметил, что в Иране "исключительно формально" отнеслись к международно-правовых обязательств, связанных с расследованием катастрофы. При этом прокуратура в Украине в ответ на свои запросы о международно-правовой помощи постоянно получает отписки.

"Однако правда несколько в другом – техническое расследование проведено для того, чтобы оправдать действия иранской стороны. Ни одно из фактических замечаний по существу с украинской стороны в этом техническом расследовании не учтено. Иранская сторона не предоставила по сути ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуре относительно обстоятельств расследования уголовного производства", – добавил он.

Напомним, что ранее в Иране 10 должностных лиц получили обвинения в катастрофе самолета МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.