Іран приховує імена чиновників, звинувачених у катастрофі МАУ – МЗС
Україні не передали дані 10 іранських чиновників, яким висунули звинувачення у справі про катастрофу літака МАУ.
Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
"На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким нібито висунуто звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам ніяких з цих деталей, відповідно ми не можемо знати, це саме ті особи, які мають відношення до катастрофи, чи ні", – сказав дипломат.
Єнін зазначив, що в Ірані "виключно формально" поставилися до міжнародно-правових зобов'язань, пов'язаних із розслідуванням катастрофи. Водночас прокуратура в Україні у відповідь на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.
"Однак правда дещо в іншому – технічне розслідування проведено для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з української сторони в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала фактично жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування і Генеральній прокуратурі щодо обставин розслідування кримінального провадження", – додав він.
Нагадаємо, що раніше в Ірані 10 посадових осіб отримали звинувачення в катастрофі літака МАУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 січня 2020 роки над Тегераном був збитий пасажирський літак МАУ. Катастрофа забрала життя 176 осіб, з яких – 11 громадян України.
За версією Ірану літак нібито був випадково збитий ракетою сил ППО країни.
Євген Єнін заявив, що іранська сторона з перших днів аварії літака МАУ не відповідає як слід на запити Києва.
Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що роботу щодо з'ясування обставин збивання рейсу PS752 МАУ в Ірані не можна вважати налаштованою та скоординованою.
Тим часом Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи і заявила, що готує обвинувальний акт для передачі справи в суд.
У звіті ООН з прав людини заявляється, що заяви Ірану щодо причин катастрофи літака МАУ можуть бути навмисно перекручені.
Іранський орган цивільної авіації назвав причиною аварії літака МАУ "помилку оператора" протиповітряної оборони, який збив борт у січні 2020 року.