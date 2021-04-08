Іран приховує імена чиновників, звинувачених у катастрофі МАУ – МЗС

Україні не передали дані 10 іранських чиновників, яким висунули звинувачення у справі про катастрофу літака МАУ.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким нібито висунуто звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам ніяких з цих деталей, відповідно ми не можемо знати, це саме ті особи, які мають відношення до катастрофи, чи ні", – сказав дипломат.

Єнін зазначив, що в Ірані "виключно формально" поставилися до міжнародно-правових зобов'язань, пов'язаних із розслідуванням катастрофи. Водночас прокуратура в Україні у відповідь на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.

"Однак правда дещо в іншому – технічне розслідування проведено для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з української сторони в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала фактично жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування і Генеральній прокуратурі щодо обставин розслідування кримінального провадження", – додав він.

Нагадаємо, що раніше в Ірані 10 посадових осіб отримали звинувачення в катастрофі літака МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 січня 2020 роки над Тегераном був збитий пасажирський літак МАУ. Катастрофа забрала життя 176 осіб, з яких – 11 громадян України.