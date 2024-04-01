Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, ликвидировано несколько чиновников – СМИ

В столице Сирии Дамаске 1 апреля в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Предварительно сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс".

Сирийские и иранские источники возложили ответственность на Израиль. Официально Иерусалим операцию не комментировал, передает The Times of Israel.

79-летний Мохаммад Реза Захеди отвечал за операции подразделения в Сирии и Ливане, за местных иранских ополченцев и за связи с "Хезболлой". Таким образом, его считали самым старшим командующим иранскими силами в двух странах.

Армейское радио Израиля ранее сообщило, что Захеди курировал все иранские террористические операции против Израиля в Сирии, Ливане "и в палестинской сфере".

В The Times of Israel смерть Захеди назвали самым значимым убийством лидера КСИР с тех пор, как США ликвидировали главу спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде в январе 2020 года.

Есть информация, что в результате авиационного удара погибли минимум трое иранских генералов:

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, отвечал за военное расширение Ирана в Сирии и Ливане;

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими, заместитель и главный помощник Захеди;

– бригадный генерал КСИР Хадж Хусейн Амин Асадулла, бухгалтер и координирующий заместитель Захеди.

На фото и видео с места атаки видно, что здание, в которое попали ракеты, находилось впритык с иранским посольством в Дамаске.

Израильский военный аналитик Игаль Левин отметил, что объектом удара была одна из резиденций, связанная с посольством, которая являлась местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о восьми погибших, когда "израильские ракеты... разрушили здание пристройки к иранскому посольству".

Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, назвав меньшую цифру, сообщив иранскому государственному телевидению, что "по меньшей мере пять человек погибли в результате нападения, совершенного истребителями F35", которые выпустили по зданию шесть ракет.

Репортеры AFP, которые побывали на месте инцидента, подтвердили, что пристройка "сложилась", а службы экстренной помощи искали тела и раненых под завалами.

Часть оконных стекол в зданиях в радиусе 500 метров выбило от взрывной волны. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом с дипучреждением Ирана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, заявил, что "подтвердил убийство высокопоставленного лидера, который возглавлял силы "Кудс" в Сирии и Ливане, двух иранских советников и пяти членов Корпуса стражей исламской революции".

Удары в Дамаске стали пятыми за восемь дней, нанесенными по Сирии.

После взрывов министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян призвал международное сообщество к "серьезному ответу". А посол Ирана Алиреза Акбари заявил, что "нападение Израиля на иранское консульство показывает реальность сионистского образования, которое не признает никаких международных законов и делает все бесчеловечное для достижения своих целей". Он также пригрозил Иерусалиму "решительным ответом".

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно что сестра лидера ХАМАС Исмаила Хании была арестована полицией и службой безопасности Израиля. Ее подозревают в контактах с боевиками террористической группировки и поддержке террористических актов.

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