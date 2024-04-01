УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, ликвидировано несколько чиновников – СМИ

Дарья Дурова
Мир
3 минуты
768
Ликвидация Мохаммада Реза Захеди

В столице Сирии Дамаске 1 апреля в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Предварительно сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс".

Сирийские и иранские источники возложили ответственность на Израиль. Официально Иерусалим операцию не комментировал, передает The Times of Israel.

В Дамаске прогремели взрывы

79-летний Мохаммад Реза Захеди отвечал за операции подразделения в Сирии и Ливане, за местных иранских ополченцев и за связи с "Хезболлой". Таким образом, его считали самым старшим командующим иранскими силами в двух странах.

Армейское радио Израиля ранее сообщило, что Захеди курировал все иранские террористические операции против Израиля в Сирии, Ливане "и в палестинской сфере".

В The Times of Israel смерть Захеди назвали самым значимым убийством лидера КСИР с тех пор, как США ликвидировали главу спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде в январе 2020 года.

Мохаммад Реза Захеди ликвидирован

Есть информация, что в результате авиационного удара погибли минимум трое иранских генералов:

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, отвечал за военное расширение Ирана в Сирии и Ливане;

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими, заместитель и главный помощник Захеди;

– бригадный генерал КСИР Хадж Хусейн Амин Асадулла, бухгалтер и координирующий заместитель Захеди.

Разрушенное авиаударом здание

На фото и видео с места атаки видно, что здание, в которое попали ракеты, находилось впритык с иранским посольством в Дамаске.

Израильский военный аналитик Игаль Левин отметил, что объектом удара была одна из резиденций, связанная с посольством, которая являлась местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.

Территория иранского консульства в Сирии после атаки

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о восьми погибших, когда "израильские ракеты... разрушили здание пристройки к иранскому посольству".

Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, назвав меньшую цифру, сообщив иранскому государственному телевидению, что "по меньшей мере пять человек погибли в результате нападения, совершенного истребителями F35", которые выпустили по зданию шесть ракет.

Разрушения

Репортеры AFP, которые побывали на месте инцидента, подтвердили, что пристройка "сложилась", а службы экстренной помощи искали тела и раненых под завалами.

Часть оконных стекол в зданиях в радиусе 500 метров выбило от взрывной волны. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом с дипучреждением Ирана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, заявил, что "подтвердил убийство высокопоставленного лидера, который возглавлял силы "Кудс" в Сирии и Ливане, двух иранских советников и пяти членов Корпуса стражей исламской революции".

Удары в Дамаске стали пятыми за восемь дней, нанесенными по Сирии.

После взрывов министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян призвал международное сообщество к "серьезному ответу". А посол Ирана Алиреза Акбари заявил, что "нападение Израиля на иранское консульство показывает реальность сионистского образования, которое не признает никаких международных законов и делает все бесчеловечное для достижения своих целей". Он также пригрозил Иерусалиму "решительным ответом".

Дамаск на карте

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно что сестра лидера ХАМАС Исмаила Хании была арестована полицией и службой безопасности Израиля. Ее подозревают в контактах с боевиками террористической группировки и поддержке террористических актов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!