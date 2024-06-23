Иран отменил смертный приговор рэперу Салехи, который поддержал Украину. Видео

В апелляции Верховного суда Ирана был отменен смертный приговор рэперу Тоомаджу Салехи. Молодой человек в позапрошлом году был осужден по ряду фальшивых обвинений – после того, как выразил поддержку Украине и женскому протесту в Иране.

Видео дня

Об отмене смертной казни сообщил его адвокат Амир Ресиан. Это еще не значит, что Салехи будет жить. Пока что Верховный суд приказал провести повторное рассмотрение дела певца. Приговор Салехи был отменен из-за того, что предыдущий приговор юноше "противоречит правилам Ирана о множественных преступлениях".

Однако, так или иначе, казнь известного иранского исполнителя отложена. Тоомадж Салехи остается под стражей из-за предыдущих приговоров.

Салехи был арестован в ноябре 2022 года после выхода его песни, которая стала гимном для антиправительственных протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини во время задержания полицией за "неприличное" ношение хиджаба.

В этой песне юноша, кроме осуждения диктаторских режимов, высказался в поддержку Украины. Более того – песню он спел с желто-синей лентой на руке.

По словам адвоката Амира Ресиана, Салехи столкнулся с несправедливым судебным процессом. Певец был приговорен к смертной казни по обвинениям в "подстрекательстве к вражде" и "коррупции на земле".

Однако его приговор вызвал широкое международное осуждение, и правозащитные группы, и многие известные деятели призвали освободить парня.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Иране приговорил лауреатку Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади к дополнительному году тюрьмы. 52-летняя правозащитница была признана виновной в распространении "пропаганды против системы" отделением революционного суда Тегерана.

Суд состоялся из-за того, что лауреат Нобелевской премии нашла в себе смелость рассказать о студентке, подвергшейся пыткам и сексуальному насилию со стороны сил безопасности республики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!