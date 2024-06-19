В Иране лауреатку Нобелевской премии приговорили к новому сроку заключения: что известно

Суд в Иране приговорил заключенную в тюрьму лауреатку Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади к дополнительному году тюремного заключения. 52-летняя правозащитница была признана виновной в распространении "пропаганды против системы" отделением Революционного суда Тегерана.

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Об этом сообщил ее адвокат Мостафа Нили в X, передает ВВС. По его словам, причины, на которые ссылается суд, включают "комментарии о Дине Калибаф", студентке, которая утверждала, что она подверглась пыткам и сексуальному насилию со стороны сил безопасности, а также ее призыв бойкотировать мартовские выборы и письма шведским и норвежским депутатам.

Мохаммади отказалась присутствовать на судебном процессе, назвав его "несправедливым и фарсовым".

Семья Наргес Мохаммади заявила, что за последние три года она предстала перед шестью судебными процессами и была четырежды осуждена за "протесты, разоблачение и рассказы о сексуальных домогательствах и насилии со стороны государственных чиновников".

За это последовало "совокупное наказание в виде 13 лет и трех месяцев тюремного заключения, 154 ударов плетью, ссылки и четыре месяца уборки улиц", добавили они.

Мохаммади уже отбывала 10-летний срок в тегеранской тюрьме Эвин, вынесенный в 2016 году, когда в октябре прошлого года ей была присуждена Нобелевская премия за "борьбу против угнетения женщин в Иране".

В прошлом месяце она потребовала, чтобы ее последний судебный процесс прошел публично, чтобы свидетели и выжившие могли дать показания о том, что, по ее словам, было "сексуальным насилием, совершенным режимом Исламской Республики против женщин".

Она утверждает, что обвинение в пропаганде стало результатом заявления, которое она сделала в поддержку Дины Калибаф, студентки Тегеранского университета Бехешти и журналиста-фрилансера.

Как ранее писал OBOZ.UA,Нобелевскую премию мира 2023 получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране. Она находится в тюрьме. В целом силовики 13 раз арестовывали правозащитницу. Ее приговорили к 31 году за решеткой и 154 ударам кнутом.

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