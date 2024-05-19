Иранская нобелевская лауреатка в тюрьме ожидает нового суда против нее

Заключенная в тюрьму иранская лауреатка Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади заявила, что ее ждет новый суд. Женщина обвинила силы безопасности Ирана в сексуальном насилии над женщинами и за это ее будут судить.

Наргес Мохаммади сейчас находится в тюрьме Эвин, где она уже год отбывает наказание за "распространение пропаганды против Исламской Республики". Женщина уже отсидела более 12 лет в тюрьме после многочисленных приговоров, пишет BBC. В этот раз она будет обвинена "из-за протеста и раскрытия сексуальных отношений мужчин религиозного режима".

Ранее 52-летняя нобелевская лауреатка рассказала о нападении силовиков на журналистку и студентку Дину Галибаф. Девушку задержали прямо в метро, надели на нее наручники и совершили над ней сексуальное насилие в своем офисе. Впоследствии ее отпустили.

За распространение этой истории и будут судить иранскую лауреатку Нобелевской премии. Наргес Мохаммади требует открытого судебного разбирательства с участием независимых журналистов, правозащитников и ее адвокатов. Также она требует "гарантии физической, психической и юридической безопасности" всем вышеупомянутым.

Мохаммади провела 12 лет и уже три месяца заключения после десятков приговоров судов. Однако в тюрьмах она обычно не задерживается – из-за многочисленных голодовок и издевательств охраны женщина попадает в больницы, а затем переходит под домашний арест (на фото выше).

Как сообщал OBOZ.UA, кроме лишения свободы на общий срок свыше 30 лет, ее приговоры также включают 154 удара кнутом, два года ссылки и множество социальных и политических ограничений.

Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за свою деятельность по борьбе против угнетения женщин в Иране. Однако получили награду ее дети и муж, живущие во Франции.

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