Иран не хочет полномасштабной войны, но предупредил Запад о вероятности "выверенного" удара по Израилю – FT

Иран дал понять союзникам, а также западным странам, что после удара (как утверждается, израильского) по пристройке своего консульства в Дамаске (Сирия) ответит Израилю "выверенным" образом. Действия Тегерана якобы будут такими, "чтобы сдержать полномасштабный региональный конфликт".

Об этом заявило Financial Times со ссылкой на источники. Вряд ли Тегеран решиться атаковать израильские дипломатические объекты в регионе, сказал изданию чиновник, проинформированный о переговорах между Ираном и Оманом (государством Персидского залива, которое часто содействовало тайной дипломатии между Тегераном и Вашингтоном).

"[Иран] не может рисковать дальнейшей международной изоляцией, нанося удары по израильским [дипломатическим] целям в дружественной стране, и не может легко атаковать израильские дипломатические активы в недружественных странах. Это ограничивает их выбор", – сказал собеседник СМИ.

В FT считают, что у Соединенных Штатов Америки есть подробные и конкретные разведданные о ситуации, что дает возможность Иерусалиму подготовить оборону.

Президент Джо Байден 12 апреля заявил, что ожидает нападения Ирана на Израиль. Он посоветовал Тегерану "не делать этого".

"Мы преданы защите Израиля, мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защитить Израиль. Ирану это не удастся", – добавил американский глава.

Официально Иерусалим не признал свою причастность к воздушному удару 1 апреля по территории дипломатического комплекса Ирана в Сирии. В результате этой операции был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир иранскими силами "Кудс" в Сирии и Ливане – и шесть других военных чиновников КСИР.

Это событие резко усилило напряженность между Ираном и Израилем, угрожая превратить затянувшуюся теневую войну в прямую конфронтацию.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи дважды клялся заставить Израиль "сожалеть" об убийстве Захеди.

Однако дипломатические связи между Ираном, его региональными союзниками и европейскими столицами говорят о том, что страна, скорее всего, намерена продемонстрировать силу, одновременно проявляя сдержанность.

Один из источников FT в Тегеране заявил, что иранские силы "готовы выжидать, чтобы максимизировать политическое воздействие окончательного ответа". Иран намеренно стремится истощить Израиль, создавая психологическую неопределенность и заставляя государство оставаться в состоянии повышенной боевой готовности. Собеседник добавил, что иранцы используют "комбинацию" вариантов в своих атаках, направленных против противника.

Добавим: несмотря на противостояние, Израиль и Иран никогда не вступали в перестрелку с использованием ударов, наносимых с их собственной территории. Лишь однажды – в 2018 году – иранские силы, базирующиеся в Сирии, открыли прямой огонь по Израилю.

Западные дипломаты не исключают, что Иерусалим, возможно, стерпит нападение, если оно заденет только военные объекты. Но если будут убиты мирные жители или военнослужащие, это вызовет "более широкую реакцию".

Как писал OBOZ.UA:

– Тегеран пригрозил США последствиями, если американцы вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном.

– Ранее стало известно, что Штаты перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в связи с угрозой иранской атаки на израильские объекты.

– Тем временем в ГУР МО Украины говорят, что окончательные решения насчет такой атаки пока не приняты. В то же время ведомство отметило, что ситуация в регионе действительно напряженная.

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