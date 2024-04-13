Иран предостерег США от вмешательства в боевые действия на стороне Израиля – Axios

В Иране пригрозили Соединенным Штатам Америки последствиями, если они вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном. В ответ на это Тегеран пообещал атаковать американские войска в регионе.

Об этом пишет Axios со ссылкой на слова трех американских чиновников. Соответствующее сообщение Иран передал администрации президента США Джо Байден через несколько арабских стран на этой неделе.

"Представители Ирана сообщили нескольким арабским правительствам, что они считают США ответственными за израильскую атаку, в результате которой в Дамаске был убит иранский генерал, несмотря на усилия США дистанцироваться от удара", – сказано в сообщении.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США не были причастны к этому удару.

Новое иранское сообщение, адресованное американцам, звучало так: если США вмешаются после нападения Ирана на Израиль, американские базы в регионе будут атакованы.

"Иранское сообщение было таким: мы будем атаковать силы, которые нападают на нас, поэтому не трогайте нас и мы не будем трогать вас", – сказал американский чиновник.

Ранее стало известно, что министерство обороны Соединенных Штатов Америки перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток. Это связано с угрозой атаки Ирана на объекты Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Израиль готовится к возможному прямому нападению Ирана в ответ на произошедший почти две недели назад удар, который привел к гибели семи иранских военных.

– Тем временем в ГУР МО говорят, что окончательные решения насчет такой атаки пока не приняты. В то же время там отмечают, что ситуация в регионе действительно напряженная.

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