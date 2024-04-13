'Мы поможем защитить': Байден предостерег Иран от нападения на Израиль

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лично он ожидает "скорого нападения" Ирана на Израиль. По его определению, в конфликте Израиля и Ирана нападение произойдет "скорее раньше, чем позже".

Также американский лидер предостерег Иран от подобных действий, передает CNN. В частности, Байден пообещал помочь защитить Израиль, и отметил, что США "преданы защите Израиля, и Иран не добьется успеха".

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни военные США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможности атак Ирана на Израиль. Высокопоставленные чиновники опасаются начала широкомасштабной региональной войны. Эскалация, начавшаяся чуть больше года назад, обусловлена якобы израильским ударом по Сирии, где погибли иранские генералы. Однако корни конфликта состоят в возможностях Ирана получить и применить ядерное оружие – более подробно об этом читайте здесь.

Белый дом не только назвал информацию об вероятном ударе Ирана по Израилю "достоверной", но и предупредил, что постоянно получает обновленные данные о ситуации от разведки. Однако в США даже сейчас не могут сказать, как именно Иран может ответить на удар по Дамаску, который приписывает Израилю.

Так или иначе, но Пентагон перемещает дополнительные силы в регион Ближнего Востока. Это делается, чтобы "укрепить региональные усилия по сдерживанию и усилить защиту сил США", хотя согласно официальным заявлениям американского Минобороны, "США не ожидают, что Иран или его боевики будут атаковать американские силы".

CNN, ссылаясь на свои источники в американской разведке, сообщает, что официальный Тегеран опасается резкой эскалации боевых действий и не хочет давать США какой-либо повод для прямого нападения на Иран. Таким образом, если Иран и будет атаковать Израиль, то только своими прокси-группировками и ни в коем случае они не будут атаковать войска США.

Ранее мы писали, что в Дамаске в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции.

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