США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы со стороны Ирана – CNN

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток. Это связано с угрозой атаки Ирана на объекты Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона. Он отметил, что Израиль и США готовятся к потенциальному удару Ирана по израильским объектам в стране и в регионе.

По словам представителя Пентагона, переброска дополнительных американских сил на Ближний Восток призвана "укрепить региональные усилия по сдерживанию и усилить защиту сил США".

В Штатах не ожидают, что Иран или его прокси будут атаковать американцев в рамках своего "возмездия", но все же перемещают свои силы на всякий случай.

"Пентагон работает над усилением противовоздушной обороны американских войск, дислоцированных в Ираке и Сирии, которые в период с октября по февраль подвергались атакам поддерживаемых Ираном марионеточных сил более 100 раз", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Израиль готовится к возможному прямому нападению Ирана в ответ на произошедший почти две недели назад удар, который привел к гибели семи иранских военных.

В то же время в ГУР МО говорят, что окончательные решения насчет такой атаки пока не приняты. В то же время там отмечают, что ситуация в регионе действительно напряженная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!