'Окончательные решения не приняты': в ГУР оценили вероятность нападения Ирана на Израиль

Мировые СМИ, в частности The Wall Street Journal, пишут, что Иран якобы планирует нападение на Израиль в ближайшие два дня. Однако окончательные решения насчет такой атаки пока не приняты.

Об этом говорят источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В то же время там отмечают, что ситуация в регионе действительно напряженная.

"По нашей информации, окончательные решения не приняты, в ближайшие два дня ничего экстраординарного не ожидается", – отмечает источник.

Украинская разведка внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе и за конфликтом между Ираном и Израилем. Данные, которые есть у наших спецслужб, указывают на то, что в течение двух суток нападение Ирана точно не произойдет. Однако обстановка очень динамичная, поэтому прогнозировать развитие события в регионе на большой промежуток времени трудно.

По данным СМИ, Израиль готовится к возможному прямому нападению Ирана в ответ на произошедший почти две недели назад удар, который привел к гибели семи иранских военных. Тогда, 1 апреля, Израиль нанес авиаудар по пристройке консульства Ирана в Дамаске.

Ожидается, что большая атака на Израиль может включать более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные цели внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты предупредили, что конфликт Израиля и Ирана выходит на новый виток. Иран готовится ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, заявили официальные лица США.

– В Израиле уже пригрозили, что ЦАХАЛ может нанести прямой удар по Ирану. Это произойдет, если Тегеран начнет ракетную атаку со своей территории на Израиль.

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