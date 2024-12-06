В Иране призвали Украину прекратить поддержку 'террористических группировок' в Сирии

В Иране заявили о том, что Украина якобы оказывает поддержку "террористам" в Сирии. В частности, в министерстве иностранных дел страны утверждают, что украинские чиновники якобы продают полученное от США оружие оппозиционным силам, противостоящим режиму диктатора Башара Асада в этом арабском государстве.

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Тегеран заявил, что такая поддержка нарушает международные обязательства по борьбе с терроризмом, и потребовал от Киева ее "немедленного прекращения". Об этом сообщают Iran Nuances и Mehr News Agency.

"Помощник министра иностранных дел Ирана призвал Украину прекратить поддержку террористов в Сирии, заявив, что этот шаг нарушает обязательства государств по борьбе с терроризмом", – говорится в сообщении Iran Nuances в сети Х.

Обвинения в адрес Украины озвучил помощник министра иностранных дел Ирана, генеральный директор департамента Евразии в иранском внешнеполитическом ведомстве Моджтаба Дамирчилу.

Он заявил о том, что некоторые украинские чиновники якобы совершают незаконную торговлю американским оружием, которое США передавали для нужд украинской армии. По версии Дамирчилу, Украина оказывает поддержку "террористическим группировкам в Сирии" и Тегеран требует "немедленно прекратить" подобные действия.

Представитель МИД Ирана также заявил, что противостояние между повстанцами и войсками Асада якобы используется для "дестабилизации региона", что, по его определению, является "неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права".

Также дипломат страны, уже не один год помогающий России совершать агрессивную захватническую войну против Украины, вдруг вспомнил, что "союзы с терроризмом приводят лишь к расширению опасности и насилия в мире, и рано или поздно это повлияет на тех, кто его поддерживает".

В то же время заявления Украины о роли Ирана в российско-украинской войне Дамирчилу назвал "безосновательными". Он вновь повторил официальную позицию Тегерана, постоянно отрицающего, что оказывает помощь России. По словам представителя иранского МИД, Иран якобы "с самого начала последовательно выступал против войны, не участвовал в конфликте и всегда призывал к диалогу для поиска дипломатического разрешения разногласий".

Напомним, несколько дней назад в украинском МИД заявили, что основную ответственность за ситуацию в Сирии несут Россия и Иран. Обострение боевых действий в этой стране, считают дипломаты, является прямым следствием десятилетий правления режима Асада, который подавлял собственный народ и превратил Сирию в полигон для российского и иранского преступных режимов, а также их прокси-сил, среди которых – группировка "Хезболла".