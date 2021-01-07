Ирак выдал ордер на арест Трампа из-за убийства Сулеймани

В Ираке выдали ордер на арест 45-го президента США Дональда Трампа из-за убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Ордер в четверг, 7 января, был выдан судьей следственного суда Багдада, расследовавший удар беспилотников по двум автомобилям, которые выезжали из международного аэропорта столицы Ирака. Он был выдан в четверг, 7 января. Об этом сообщает AP.

Согласно ордеру, Трампа обвинили в умышленном убийстве, что влечет за собой смертную казнь после осуждения.

В Высшем судебном совете сообщили, что решение "было принято после того, как судья записал заявления истцов из семьи Абу Махди аль-Мухандиса (заместителя главы "Хашд Шааби", – ред.)". При этом расследование дела продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сулеймани и еще 7 иранских военных были убиты 3 января 2020 года в результате американской спецоперации. Трамп заявил, что генерал "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что приказ ударить по машинам отдал лично Трамп. Сулеймани был ответственным за спецоперации на территории иностранных государств.