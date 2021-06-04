Отец Протасевича – о его интервью-"признании": могли напичкать психотропами и заставили говорить

Отец задержанного в Беларуси основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича не верит, что слова его сына в интервью провластному каналу ОНТ были сказаны по собственной воле. А его поведение во время того разговора назвал "нормальным" как для человека в стрессе или которого "напичкали психотропами".

Так, на видео беседы, на которую оппозиционный журналист согласился якобы добровольно, он кажется довольно веселым и говорит свободно. Дмитрий Протасевич мнением по этому поводу поделился в комментарии "Настоящему Времени".

Мужчина подчеркнул, что как никто другой знает своего сына, ведь тот рос на его глазах, становился умным, начитанным мальчишкой, живо всем интересовался. В первом ролике-интервью, отметил он, Роман "как бы смеялся, рассказывал, улыбаясь".

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"Я как психолог могу сказать, что его состояние вполне объяснимо тем, что он находится в состоянии глубокого стресса. А реакции две у человека: либо впадает в ступор, либо начинает веселиться, бегать, совершать непроизвольные движения. Вот вторая реакция как раз и наблюдается", – сказал Протасевич-старший.

При этом добавил, что может быть и другой вариант: молодого человека "просто напичкали психотропными веществами".

"И заставляют говорить то, что нужно говорить, предварительно запугав. Конечно же, он никогда не сказал бы таких слов сам", – заверил отец Романа.

Напомним:

в упомянутом интервью задержанный в аэропорту Минска журналист Роман Протасевич на камеру заявил, что "признает вину" по обвинению в призывах к протестам после скандальных президентских выборов в Беларуси. Речь идет о ст. 342 Уголовного кодекса РБ (организация несанкционированных акций).

Также он сказал, что поездка на восток Украины якобы является самой большой ошибкой в его жизни. Он подтвердил, что на Донбассе "занимался фотографией".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Романа Протасевича назвал хорошо спланированной акцией спецслужб инцидент с самолетом, вынужденным приземлиться в Беларуси, когда задерживали его сына. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.